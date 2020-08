Wie macht man eigentlich den Insta-Schaumspiegel?

So gehts:

Wir empfehlen, zum Basteln rauszugehen: in den Garten, auf den Balkon oder in den Innenhof. Eigentlich ist der Schaum unbedenklich – aber man weiss ja nie. Deckt dann den Untergrund ab und putzt den alten Spiegel – vor allem den Rahmen, um den geht es schliesslich. Staub und Fussel haben hier nichts verloren.

Dann den Bauscham, wie auf der Dose beschrieben, gut schütteln und den Inhalt möglichst «wurstig» auf den Rahmen sprühen.

Obacht: Der Schaum dehnt sich während des Trocknens aus - drum lieber dünnere Würste aufsprühen!

Das wars eigentlich schon: gut trocknen lassen, aufstellen und posten!