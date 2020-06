So klappts (endlich) mit der Ernte vom Balkon

In der Kürze liegt die Würze

Schon im Baumarkt lauern einige Fallen. So zum Beispiel in der riesigen Auswahl die gewünschten Pflanze zu finden. Setzt bei der Entscheidung weniger auf euer Bauchgefühl, als auf die Beschreibung auf dem Topf. Die gibt nämlich meistens explizit Auskunft darüber, für welchen Standort sein Inhalt am besten geeignet ist. Etwa bei der beliebten Tomate gibt es zahlreiche Versionen, die ausschliesslich für den Garten geeignet sind. Die wachsen auf dem heimischen Balkon zwar auch, aber dann so hoch hinaus, dass sie schnell an ihre Grenzen stossen, bevor überhaupt eine einzige Frucht in Sicht ist. Besser: eine extra für den Balkon gedachte Tomate, die schön kompakt bleibt und euch schnell viele Früchtchen schenkt.