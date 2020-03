Bitte kauft jetzt noch keine Erdbeeren

Für die einen sind es die blühenden Krokusse auf den Wiesen, für die anderen die ersten Erdbeeren – farbenfrohe Zeichen, dass der Frühling kommt. Aber Moment mal, Erdbeeren? Was haben die bereits im März in den Regalen von der Supermärkte zu suchen? Die haben doch erst im Sommer Saison, oder? Genau! In der Schweiz können Erdbeeren frühestens im Mai geerntet werden. Alles, was ihr davor in den Läden seht, hat einen weiten Weg hinter sich.