Ob wir nun zu den Panikschiebern gehören oder ein paar Tage in den eigenen vier Wänden eigentlich mal ganz angenehm finden – fest steht: der Coronavirus verändert derzeit unser Leben. Clubs machen dicht und Reisen müssen wir auf Eis legen. Und jetzt? Wir können uns endlich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Das Buch lesen, das schon seit Monaten verstaubt in der Ecke auf seinen Einsatz wartet, ausgiebig mit unseren Liebsten telefonieren oder einfach mal wieder ordentliches Binge-Watching betreiben. Doch was, wenn die letzte Seite gelesen, alles ausgesprochen und leer gestreamt ist? In einer Beziehung oder als Single – der ein oder andere unter uns hat bestimmt schon festgestellt, dass der Leerlauf in Quarantäne für eine Sache ganz schön von Vorteil ist: die Libido.