Führt Sonnenschutz zu Vitamin-D-Mangel?

Dann lieber ohne Schutz raus?

Jetzt die «guten» Nachrichten: In Sachen Sonnenschutz sind die meisten von uns nicht ganz so verantwortungsbewusst, wie sie es gerne wären. Wenn wir rausgehen, sparen wir zu sehr an der Sonnencreme, um ausreichend geschützt zu sein, vergessen einige Stellen oder cremen nicht häufig genug nach. Je nachdem wie dunkel unser eigener Hauttyp ist, reichen dann schon 15 bis 60 Minuten an der Sonne, um unsere Speicher wieder aufzufüllen. Alles Vitamin D, was über diesen Wert hinausgeht, kann der Körper ohnehin nicht mehr verwerten. Im Sommer oder Frühling reicht deshalb oft schon der Hin- und Rückweg zum Supermarkt im T-Shirt oder eine kurze Home-Office-Pause auf dem Balkon. Stundenlanges, ungeschütztes Sonnenbaden hingegen ist und bleibt super schädlich – und unnütz noch dazu.