Was bringt «Face Icing» wirklich?

Style: Sie sollen die Poren verfeinern, die Haut straffen, sich ankündigende Pickel stoppen, Schwellungen bekämpfen. Sogar gegen rote Flecken im Gesicht helfen. Eine Frage, sind Eiswürfel wirklich solche Wundermittel?

Dr. Liv Kraemer: Hand aufs Herz … Das hört sich doch zu gut an, um wahr zu sein, oder? Sorry, aber «magic does not exist». So was wie Poren verfeinern kann Eis garantiert nicht. Das kann ein richtiges, auf die Haut abgestimmtes Skincare-Programm. Und rote Flecken vermindern kann Eis nur, solange die Haut noch kalt ist, also die Gefässe durch die Kälte noch verengt sind – danach wird’s meistens noch röter. Bei Kopfschmerzen kann es helfen, ja, denn da macht Gefässverengung durch Kälte kurzzeitig Sinn. Was die Pickel angeht: Ist die Entzündung, also der Pickel, gross, rot und am «Wachsen», kann man versuchen, die Schwellung durch Kühlung kurzzeitig zu vermindern und somit das Druckgefühl zu schwächen. Eine gute SOS-Massnahme zum Beispiel vor dem ersten Date.