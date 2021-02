5 Tipps, wie ihr ganz einfach Wasser sparen könnt

1. Duschen statt Baden

Gerade im Winter ist ein warmes Schaumbad schon was Herrliches. Wer sich aber ein Vollbad gönnt, verbraucht ca. 120 Liter Warmwasser – also eigentlich so viel, wie eine Durchschnittsperson an einem Tag benötigt. Beim Duschen laufen ca. 50 bis 70 Liter den Abfluss hinunter – sofern ihr natürlich nicht noch ein kleines Konzert unter der Dusche zum Besten gebt. Damit verbraucht ihr also nur etwa die Hälfte an Wasser. Zusätzliche Mengen könnt ihr ausserdem sparen, wenn ihr während des Einseifens das Wasser abdreht.