Das bringen Edelsteine im Wasser wirklich

Und so funktionierts

Das Rezept ist simpel: Nachdem ihr eure Karaffe mit Wasser gefüllt habt, fügt ihr eure Steine hinzu und lasst das Ganze für mindestens eine Stunde ziehen. Je länger die Edelsteine im Wasser liegen, desto stärker soll ihre Intensität werden. Deshalb macht es durchaus Sinn, das Wasser für den nächsten Tag schon am Vorabend vorzubereiten. Allerdings sollten die Steine nicht länger als zwei Tage im gleichen Wasser bleiben und nach jeder Anwendung gründlich gereinigt werden. Kleiner Tipp: Wassersteine könnt ihr auch in eure Badewanne mitnehmen. Auch dort können sie ihre heilende Wirkung entfalten. Aber Achtung: Nicht alle Edelsteine sind auch Wassersteine. Türkis, Azurit, Malachit, Magnetit (Achtung, nicht mit Magnesit verwechseln!) oder Boji-Steine solltet ihr keinesfalls in euer Trinkwasser geben, da diese schädliche oder giftige Substanzen enthalten, die eurem Körper alles andere als gut tun. Aber jetzt erst mal Prost!