Elektrolyte? Feuchtigkeits-Booster für die Haut!

Schweiss ist menschlich. Ist normal. Und nichts, wofür man sich schämen müsste. Trieft das Sekret aber durch ein ungünstiges Material in ungünstiger Farbe während eines ungünstigen Momentes, wird die innere Stimme der Scham schon mal laut: so ein Schweiss! Ohne «w». Bevor wir jetzt schon beim Gedanken daran ins Schwitzen geraten: Dieses Problem lässt sich vermeiden. Zum Beispiel mit speziellen Achsel-Pads, die wir in die Kleidungsstücke kleben können. Praktisch. Ebenfalls praktisch bei übermässigem Schwitzen? Elektrolyt-Getränke. Verlieren wir viel Flüssigkeit, gehen damit auch wichtige Mineralien verloren. Um den Mangel wieder auszugleichen, greifen vor allem Sportler zu solchen Getränken. Genügend Elektrolyte sind für den Körper essenziell.