Wie oft pinkeln ist zu oft?

3. Wer viel trinkt, muss öfter

In etwa gilt: Trinkt man am Tag um die zwei Liter, muss man im Schnitt vier- bis fünfmal auf die Schüssel. Wie viel passt also rein in so eine Blase? Die weibliche fasst etwa 400 Milliliter Urin, die männliche 500 Milliliter. Euch kommt vier- bis fünfmal pinkeln täglich wenig vor? Man darf die Rechnung nicht ohne die sensiblen Blasensensoren machen: Oft schrillen nämlich schon bei einer Füllmenge von 200 Millilitern die Alarmglocken. Je empfindlicher die Blasensensoren sind, desto weniger lang dauert es, bis es wieder so weit ist.