so die Psychologin Sandra Jankowski gegenüber des deutschen Magazins Emotion. Na also. Gesund sogar! Friedensengel Jankowski flötet weiter: «Es kommt nicht darauf an, alles zu vermeiden, was anstrengend, ungesund oder verrückt ist, sondern darauf, ein gutes Gleichgewicht zu erreichen.»

Na also! Um die goldene Mitte geht es mal wieder. Aber dazu muss man ab und zu mal so richtig auftrumpfen. In beiden Extremen, wenn man mag. Wer also meiner Facebook-Gruppe aus dem Jahre 2008 noch beitreten möchte, darf das gerne. Mich auf Wein, Zigaretten und schmissige Hits in seine Küche einladen auch. Ich bleibe dann einfach ein Weilchen.