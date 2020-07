10 Tipps gegen den Schmerz

Mooonate ist es her, da faszinierte mich auf Instagram ein (nicht gesponsertes) Video, in dem eine hübsche Person mit einem LED-Panel wedelte und sich dabei vor Begeisterung kaum noch zügeln konnte. Die Lichttherapie helfe gegen Akne (blaues Licht), Falten (rotes Licht) und Schmerzen (Infrarot) und sei generell das Beste, was ihr seit Langem untergekommen ist.

Ja, ganz richtig, inzwischen besitze auch ich den Celluma Pro LED-Panel. Und … kann mich vor Begeisterung kaum noch zügeln. Auch mich plagt(e) nämlich ebenfalls der Tech Neck. Da schwinge ich mir nun aber einfach regelmässig den biegsamen Panel drum und lasse mich beleuchten. Verspannungen? Steifer Nacken? Ich erinnere mich nur noch dunkel. Next up: Faltenbekämpfung. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Laura Scholz, Ressort-Leitung Online Style, Body & Health