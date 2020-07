Dann mal los: Wie geht es weiter? Mit uns und mit Corona?

Das müsste natürlich individuell betrachtet werden. Anhand des Geburtshoroskops der entsprechenden Person. Es gibt solche, die sind stark betroffen und haben Angst, andere gar nicht oder wenig. Aufgrund der persönlichen Konstellationen kann man konkrete Tipps geben, was in der aktuellen Situation hilfreich ist. Und wie es mit Corona weitergeht: In Teilen der Welt ist es ja bereits zu einem zweiten Ausbruch gekommen. In Südkorea, in Israel. Die Frage ist, kommt das auch in der Schweiz. Global gesehen sind auch für das zweite Halbjahr kritische Konstellationen zu erkennen. Der Mars ist rückläufig von September bis November. Es sieht also so aus, als würde die zweite Hälfte in keinster Weise einfacher werden als die erste. Ob das dann wirklich auf Corona zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen. Man kann sich aber nicht in Sicherheit wähnen. Bei Projekten, die man gestartet hat, ist ein Einbruch zu erwarten. Auch wirtschaftlich.