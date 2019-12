Star-Astrologin Elizabeth Teissier im Interview

Sie hat die Sterne befragt, wann ein Interview mit der Schweizer Illustrierten am günstigsten liegt. Dennoch kommt es zu einem Zwischenfall. Als Elizabeth Teissier mit dem Nachtzug aus Paris anreisen will, ist dieser überfüllt. Für die Star-Astrologin aber kein Grund zur Panik. Sie tätigt einen Anruf und reist auf einem für Diplomaten reservierten Sitzplatz doch noch rechtzeitig zurück in die Schweiz. Die Doktorin der Soziologie hat mächtige Freunde. Seit bald einem halben Jahrhundert steht sie Politikern, Wirtschaftsführern, sogar Königen mit kosmischem Rat zur Seite. Auch mit 81 Jahren reist sie um die Welt, um die Sprache der Sterne zu übersetzen, Glück anzukündigen oder, wie in ihrem neusten Buch «2020 – Die grosse Veränderung», vor Gefahren zu warnen.