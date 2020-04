Schwächt Salz unser Immunsystem?

Zusammenhang mit Viren nicht bewiesen

Wie sich ein hoher Salzkonsum allerdings auf die Ansteckung mit einem Virus, wie etwa Covid-19, auswirkt, ist bislang unklar. Aber: Sicher ist – vor allem jetzt – sicher. Zu viel Salz ist in jedem Fall schädlich. Wer dauerhaft gesund und munter sein will, überschreitet einfach nicht die vom WHO empfohlene Tagesdosis von fünf Gramm (einen gestrichenen Teelöffel) der weissen Körner.