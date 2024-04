Gleiche Wellenlänge

Standardmässig funken ältere Router-Modelle auf dem 2,4-GHz-Band. Das Problem: Diese Frequenz nutzen auch ganz viele andere Geräte. Bewegungssensoren, Bluetooth-Geräte – you name it. Neue Router nutzen zusätzlich auch 5 GHz und umgehen somit mögliche Störquellen. In den Einstellungen lässt sich eine Automatik aktivieren, die dafür sorgt, dass immer jenes Band ausgewählt wird, das weniger ausgelastet ist.