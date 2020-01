Das sind die 5 grössten Interior-Trends des Jahres

309 Prozent – das ist der Anstieg der Suchanfragen, den Pinterest in den letzten Monaten für spanische Badezimmer verzeichnete. Auf Google zeichnete sich ein ähnlicher Trend ab – da scheint also was dran zu sein. Naja, und was sollen wir sagen: So eine persönliche, spanische Spa-Oase entspannt uns allein schon beim Hinsehen. Mit Keramik-Accessoires und goldenen Akzenten geht das in der Light-Version. Wer all-in gehen will, ersteht gemusterte Fliesen.

Brocki-Interior