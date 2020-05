10 Spots zum Arbeiten, die nicht das Home Office sind

Mountain Office Deluxe, Lenzerheide

In 300 Jahre alten Hütten mit Blick aufs Bergpanorama aufwachen und in schneeweissen Laken unter schwerem Holzgebälk den ersten Kaffee zur virtuellen Teamsitzung schlürfen, immer mit erdigem Zirbelkiefer-Duft in der Nase – das urige Maiensässhotel Guarda Val in Sporz lässt einen fast vergessen, dass Arbeit Arbeit und keine Auszeit ist. Die ersten Mails bearbeiten emsige Bienen im Michelin-Stern prämierten Restaurant im Kuhstall bei einem üppigen Frühstück, in der Mittagspause spaziert man über wild blühende Wiesen oder springt in den kristallklaren Heidsee. Wen nach wie vor das Tech Neck plagt, der lässt es sich kurzerhand im alpinen Spa fachmännisch wegkneten. Arbeits-Spots gibt es umringt von sattem Grün viele: Auf einer der beiden Sonnenterrassen bekommt das Hirn Luft und der Magen Futter, bei Regen geraten die Ideen vorm knisternden Kamin in Wallung. Bun divertiment dann und so weiter!

Linda Leitner, stv. Channel-Leitung Style, Body & Health