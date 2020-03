Auch unser Handy möchte jetzt desinfiziert werden

Wir alle versuchen uns derzeit so gut es geht vor dem Coronavirus zu schützen. Wir bleiben drinnen, kochen unser Essen selbst, waschen uns regelmässig die Pfoten … und kleben denn je mehr am Smartphone. Doch das füttert uns derzeit leider nicht nur mit wichtigen News, es wird selbst zu einer der grössten Corona-Fallen. Denn: Nach bisherigen Erkenntnissen überträgt sich das Virus nicht nur durch Tröpfcheninfektion. Auch Gegenstände können die Erreger eine gewisse Zeit auf sich tragen – so auch unser Handy. Und das gilt nicht nur für Corona. Auf dem Touchscreen wimmelt es nur so vor Keimen – davor warnt derzeit sogar der Technikriese Apple.