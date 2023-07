Wasser gegen das Austrocknen

Eine unangenehme Wahrheit: Egal, ob wir uns nun zart gebräunt oder effektiv verbrannt haben; nach einem Tag an der Sonne ist unsere Haut trocken. Salz- oder Chlorwasser, Schweiss, Hitze – das alles saugt so ziemlich jeden Tropfen Feuchtigkeit aus uns heraus, den es zu holen gibt. Das Wichtigste ist deshalb erst mal, eben diese wieder ins Spiel zu bringen. Und das am besten von innen, in Form von Wasser. Viel davon. Besonders wenn vorher Alkohol im Spiel war, gilt es, ein Extra-Glas nach dem Sonnenbad einzuplanen. Cheers!