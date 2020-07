3 Drinks, die Aperol Spritz Konkurrenz machen

Wie sagt man so schön? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier ... was – sicher nicht immer – aber oft zutrifft: Im Lieblingsrestaurant studieren wir stundenlang die Karte, um dann doch wieder dasselbe Menü wie immer zu bestellen, und in der Bar vertrauen wir stets auf unseren Standard-Drink. Sicher ist sicher, oder?! Obwohl ... vielleicht verwehrt uns die Skepsis vor dem Unbekannten auch den Zutritt in eine neue, geschmacklich hervorragende Welt. Deshalb wagen wir uns jetzt (zumindest was Drinks angeht) auf neues Terrain. Prosecco oder Wodka werden mit fruchtigen, süss-sauren Ingredienzien aufgepeppt und in perfekte Sommer-Cocktails verwandelt.