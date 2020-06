Bei diesen Sonnenbrillen-Trends isst das Auge mit

Fieser Flop oder doch besser Flat Top?

Bitte, was? Flat Top? Zur Erklärung: Der Name dieses Modells beschreibt die schnurgerade Linie, die der obere Rand bildet. Ja, das Ganze sieht ein bisschen streng aus und hat was von Sci-Fi. Wer sich also für avantgardistisch hält, der ist mit einer Flat Top bestens bedient. Innerhalb dieser Kategorie schillert es: Da nämlich tummeln sich neben Cat Eyes auch geometrische Fassungen. Hauptsache obenrum läuft alles glatt.