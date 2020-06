Das Basic T-Shirt ist des French Girls Liebling

French Girls – müssen wir noch mehr sagen? Wir sind uns wohl alle einig, dass es kaum jemanden gibt, dessen Stil wir öfter versuchten zu kopieren. Klamüsern wir den berühmten französischen Look allerdings mal auseinander, fällt auf, dass dessen Einzelteile eigentlich gar nicht mal so speziell sind. Welches Piece wir fast immer am Leib unserer Nachbarinnen erspähen: ein 08/15 Basic T-Shirt.