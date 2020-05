Hotpants schreien nach Strand, Ferien und einer kühlen Brise um die nackten Beine. Anders als bei einem Kleid muss man sich beim Hinsetzen auch keine Sorgen um einen Unterhosen-Blitzer machen. Okay, es gibt natürlich diese ultra knappen Modelle, bei denen die Pobacken etwas zu freizügig zur Schau gestellt werden. Aber jedem das Seine ...

Fakt ist, dass Hotpants das Gefühl von unbeschwerten Sommertagen zurückbringen und jedes Jahr ihr Comeback feiern – normalerweise. Auch wenn sie wahrscheinlich nie komplett von der Bildfläche verschwinden werden, müssen sie vorerst den grossen Schwestern Platz machen: Den knielangen Jeans-Shorts! Die überzeugen nämlich mit einer eleganten und lässigen Art, von der Hotpants nur träumen können. Und trotz dazu gewonnener Länge fühlen sie sich leicht und luftig an – was will man mehr?!