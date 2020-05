Kates Kleid macht Lust auf Apéros im Grünen

Folgendes Szenario: Der Hahn kräht. Sie atmet die kalte Morgenfuft ein, als sie das Fenster öffnet und auf die Weiten der Koppeln vor sich blickt. Unter Umständen nickt ihr ein Stalljunge mit Grashalm im Mundwinkel zu. Sie kämmt sich verträumt das wallende Haar und zieht sich ein Kleid an. Die romantischste aller Lebensvorstellungen manifestiert sich in diesem hyperfemininen Kleidungsstück: mit langen, leicht gepufften Ärmeln, meist hochgeschlossen, optional mit Volants und niedlichem Kragen. Weitschwingend, oft geblümt, gern kariert. Und wer ist nun dieses Mädchen? Es ist Kate, die Duchess of Cambridge, die zugegebenermassen kein Hof-Fenster öffnet, sondern mit ihrer royalen Familie in London vor die Tür tritt, um für Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu klatschen.