Flip-Flops zeigen sich von ihrer eleganten Seite

Flip-Flops 2.0

Während des Lockdowns haben wir uns ja an ein bestimmtes Mass an Gemütlichkeit gewöhnt. Alles, was pickst, schmerzt und zwickt lassen wir unberührt im Kleiderschrank zurück, simple, comfy Teile empfangen wir mit offenen Armen – die klobigen Flip-Flops kommen also wie gerufen! Die Grundidee bleibt dieselbe: Riemen und Sohlen sind alles, was Flip-Flops brauchen. Für die nötige Eleganz bestehen sie neu einfach aus (Faux-)Leder und sind, was ihr Design und ihre Qualität angeht, etwas ausgeklügelter fabriziert. Jetzt schleifen wir sie also nicht mehr nur zum Strand, sondern schlendern damit zum wiedereröffneten Lieblingscafé, ans nächste Date und ja, sogar ins Büro.