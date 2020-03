Von Gammel-Miley bis Cowgirl Manuela

In diesen Looks chillen die Stars jetzt zu Hause

Die Welt steht still. Sogar für die sonst so immunen Promis heisst es derzeit zu Hause bleiben. Wogegen sie ihre Red-Carpet-Roben in der Quarantäne am liebsten tauschen? Das reicht vom Cowgirl-Look bis hin zu nicht viel mehr als einem Burrito. Glaubt ihr nicht? Na, dann seht selbst.