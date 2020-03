Ja, es gibt tatsächlich schon Corona-Merchandise

In meinem Schrank kann ich wählen, da gibt es ein Bon-Jovi-Shirt, erstanden an einem lauen Sommerabend, an dem ich mit überschwappendem Bier-Becher und heiserer Kehle «Livin' on a Prayer» durchs Letzigrund grölte. Dann gibt es ein T-Shirt, auf dem «Ljubav» prankt – Liebe – das Mantra des deutschen Rappers RIN, an dessen Konzerten man wie im Schleudergang durch die eskalierende Masse gespült wird. Im Fach nebenan schlummert ein Longsleeve mit flammendem Herzen und der Aufschrift «Always Lonely», das ich nach einer märchenhaften Performance von Florence and the Machine im Zürcher Hallenstadion vom Merch-Stand gepflückt habe.