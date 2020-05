Sein eigener Local sein

In den Ferien soll man für die vollumfänglich authentische Reiseexperience ja immer Locals fragen. Von denen bekommt man die besten Tipps für Restaurant, Bars, etc. Und wer kennt die besten Restaurants und Bars in eurer Stadt oder die besten Spots in eurer Wohnung? IHR! Mehr local geht nicht. So weiss ich beispielsweise, dass es im Tremondi beim Helvetiaplatz richtig gute Pasta (fast wie in Italien), oder im Mythos am Stauffacher das beste Gyros Zürichs gibt (fast wie in Griechenland). Und das kann man sich auch easy nach Hause aufs Sofa oder den Balkon liefern lassen. Und ich weiss, dass beim Gyros-Essen auf meiner Terrasse zwischen 19 und 19.30 Uhr Vorsicht geboten ist, weil mein Nachbar in der Wohnung über mir dann meistens seine Balkonpflanzen giesst.

Rahel Zingg, Editor