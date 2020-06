10 Lieblingsjeans, die wir nicht mehr ausziehen

Ich habs mit Levi’s versucht. Mit Cheap Monday. Und Lee. Aber gefunkt hat es nie so richtig. Und dann habe ich meine grosse Jeans-Liebe durch reinen Zufall gefunden: Als es in Amsterdam zu regnen begonnen hat, stand ich vor einem Shop von Bershka, den ich in der Schweiz seit Jahren nicht aufgesucht hatte. Vor lauter Wasserscheu habe ich trotzdem eben da Unterschlupf gesucht – und bin so auf meine sichere Bank gestossen. Wenn es schnell gehen und leger sein muss, greife ich immer noch gerne zur guten alten Skinny Jeans. Und bei dieser hier hat von Anfang an einfach alles gepasst (und das will bei Jeans bekanntlich was heissen): Sie ist hoch, aber nicht zu hoch, eng, aber nicht zu eng, nicht zu lang, nicht zu kurz, passt zu allem und sitzt auch nach dem x-ten Mal waschen einwandfrei. Kurzum: Mein Denim-Dank gebührt Petrus!

Ramona Hirt, Redaktorin Schweizer Illustrierte Online