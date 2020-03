Mensch, die sehen ja aus wie wir!

Promis geben Jogginganzug und Mantel ihren Segen

Sich einfach schnell was überwerfen und gut aussehen – wie das immer klingt! Als wäre das so einfach. Wer gerade Jogginganzug trägt und den Mantel zum Luftschnappen schon in der Hand hat, darf sich glücklich schätzen: Das nämlich ist genau der Look, den die Schönen und Reichen so lieben.