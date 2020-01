3 Winter-Stiefel, die lange Beine zaubern

Wir haben einige Ansprüche an unsere Schuhe: Allem voran müssen sie gut aussehen, bequem sein und (wenn möglich) unsere Figur in ein vorteilhaftes Licht rücken. Letzteres ist gar nicht mal so einfach im Winter, wenn wir uns mit unzähligen Kleider-Schichten versuchen warmzuhalten. Wir zeigen euch deshalb drei Stiefel-Modelle, in denen eure Beine ellenlang aussehen: