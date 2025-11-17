Reinschlüpfen und fertig! Knöchel-Stiefel sind ebenso praktisch wie trendy und lassen euch gleich ein Stück grösser wirken. Modelle mit Absatz (und der muss gar nicht mal so hoch sein) verstärken den Effekt zusätzlich. Ankle-Boots verleihen einem lässigen Alltagslook die richtige Portion Eleganz und sind die perfekte Wahl zu einem Kleid oder Rock. In eurem Schuhschrank sollte deshalb mindestens ein Paar davon stehen – egal ob in Schwarz, Weiss oder mit Snake-Print. Letztere wandern derzeit immer höher auf dem Style-Barometer.