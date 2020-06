Aus lang mach kurz – die Anleitung für DIY-Shorts

Ist die Lieblingsjeans einmal gefunden, gibt es kaum ein anderes Kleidungsstück, das man so oft und gerne aus dem Schrank fischt. Nur was, wenn die Sonne aus ihrem Winterloch kraxelt und uns wieder so richtig zum Schwitzen bringt? Wer kein klebendes Hose-an-Bein-Gefühl mag, muss einsehen: die Jeans-Saison ist over. Ausser natürlich, wir modifizieren sie ein wenig. In luftiger Kurzform können wir unser heiss geliebtes Denim-Piece nämlich auch an noch so heissen Tagen tragen (hallo Rekordsommer 2020).