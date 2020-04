Die Blumen schiessen aus der Erde, die Sonne knallt uns erstmals so richtig auf die Rübe und die ersten Grills sind am Lodern. Gibt es eigentlich ein besseres Gefühl, als das Wissen, dass der Frühling nach viel zu langer Abstinenz endlich wieder da ist? Wir finden: nö. Der gleichen Meinung sind offenbar die Royals. Ob in Spanien, England, Holland oder Schweden – die Hoheiten sind sich einig: Sobald das Thermometer das erste Mal die 20-Grad-Marke knackt, ist es an der Zeit, die sonnengelbe Kleidung aus dem königlichen Schrank zu fischen. Und den vorsommerlichen Gute-Laune-Boost braucht das Volk bei all den negativen Schlagzeilen aktuell schliess mehr denn je.