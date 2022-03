Bei euch sind die Frühlingsgefühle noch nicht so ganz in Gang gekommen oder ihr möchtet sie schlichtweg verstärken? Ein morgendlicher Spaziergang oder eine Runde Joggen durch den Park wirken Wunder. Generell gilt: Je mehr Licht wir am Tag abgekommen, desto wacher (und happier) sind wir. Der Kampf um den Fensterplatz im Büro lohnt sich also.