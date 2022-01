Liegen (und -stützen) uns am Herzen

Mit Liegestützen trainieren wir den ganzen Körper. Für sie benötigen wir keine zusätzlichen Geräte, können sie überall und jederzeit ausführen. Eine in den USA durchgeführte Studie an mehr als 1000 Feuwehrleuten ergab, dass diese Übung als eine der besten Prädikatoren für das Risiko einer Herzerkrankung gilt. Besonders gut sind sie also, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Warum genau das so ist, ist nicht geklärt.