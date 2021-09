Warum werden Männer und Frauen unterschiedlich krank?

Frauen haben mehr Fettgewebe und weniger Muskelmasse als Männer. Der Wasseranteil im Körper ist geringer. Ihr Darm arbeitet langsamer. Medikamente bleiben länger im Körper. Jedoch werden bei Medikamenten-Studien mehr Männer einbezogen. «Nehmen wir als Beispiel das gehypte Herzmedikament Colchicin. Das wurde an einer Stichprobe mit nur 15 Prozent Teilnehmerinnen getestet und die Arbeit in einer hochkarätigen Zeitschrift publiziert. In Zusatzinformationen, die nur online zugänglich sind, konnte man dann nachlesen, dass das Medikament bei Patientinnen gar nicht wirkte», so Gebhard. Wobei hier unklar sei, ob dies an der geringen Zahl der Frauen in der Studie lag oder am Medikament selbst.