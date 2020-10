Was macht die Maske mit unserem Immunsystem?

Die Maske ist in den letzten Monaten zu unserem steten Begleiter geworden: Für die einen nur im öffentlichen Verkehr, für andere jedoch fast acht Stunden am Tag. Da stellt sich so manch einer die Frage, inwiefern sich das Abdecken von Mund und Nase auf unser Immunsystem auswirkt. Werden wir schwächer, weil wir unsere natürliche Abwehr durch den Schutz der Maske ersetzen? Und was ist mit anderen Grippeviren, für die wir keine Antikörper mehr bilden? Fragen über Fragen. Dr. Andreas Widmer, stellvertretender Chefarzt der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Unispital Basel, liefert Antworten.