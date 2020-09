An Masken, Brillen, Handys ...

Pandemie, Klimawandel, politische Situation und eine Gesellschaft, die vermeintlich entschleunigt immer weiter Gas gibt – der Mensch hat es heutzutage nicht leicht. Da prasselt viel auf einen ein, man muss viel leisten. Und sich nebenbei noch mit Glow im Zen suhlen. Es gibt ein Alles, aber kein Nichts. Man soll alles im Griff haben und nie sein Ziel aus den Augen verlieren. Generell sollte man niemals verlieren. Und wenn, dann ist es eine Chance.

Es soll ja Menschen geben, die ständig ganz viel verlieren – im Sinne von verbummeln. Schlüssel und Portemonnaies sind die Klassiker. Damit die nicht mal hier, mal da aus Taschen purzeln, kettet man sie an. Wer kennt sie nicht, Männer und Jungs mit der Silberkette am Po. Davon kann man halten, was man will, ihr Geld aber ist dort sicher. Ob das ein Accessoire ist, das sich irgendwann wieder aufbäumt, sei dahingestellt – was aber feststeht, ist die Tatsache, dass die Schlüsselkette an jedem wohlsortierten Hipsterhals zu finden ist. Diese jungen Boys and Girls wirken ja eh meist irgendwie kreativ zerstreut, das Schlüsselband aber sagt: «Keine Sorge, ich bin strukturierter als ich aussehe. Mein Rennrad krieg ich noch immer durch die Wohnungstür.» Aber warum hat man denn so viel Angst vorm Verlieren? Soll man die permanente Überforderung schlicht nicht sehen und so überblendet man sie optisch durch das An-den-Körper-Heften essenzieller Gegenstände? Geben sie uns Halt?