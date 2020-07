Vor Gefahren, die im Alltag lauern, kann sich unsereins ja kaum retten. Eine falsche Bewegung beim Sport und der Muskel ist gezerrt. Ein zu langer Sommerabend im Freien und mindestens ein hungriger Moskito hat mit seinem gierigen Rüssel einen juckenden Hügel in unsere Haut gejagt. Von oben brutzelt ganz nebenbei in einer Tour dieser lodernde Feuerball, der uns (viel zu oft) mit rot-glühenden Schultern oder Nasen in die Nacht entlässt.