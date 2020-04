Salz

Na, habt ihr eine Ahnung, was Salz in der Waschmaschine zu suchen haben könnte? Nein, mit Bleichen hat es diesmal nichts zu tun. Es verhindert dafür, dass sich Seifenrückstände an den Fasern festsetzen. Zwei Teelöffel Salz direkt in die Maschine geben, den Waschgang starten – fertig.