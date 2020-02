10 Tipps für schöne Zähne

Aus Schwarz mach Weiss mit Curaprox Black is White

Andere trinken in kompletter Stille eine Tasse Kaffee, ich putze mir die Zähne. Mein persönlicher Ruhemoment am Morgen ist nämlicher der, wenn ich mich nach dem Duschen in meinem gemütlichen Bademantel hülle, mich noch einmal auf dem Sofa unter die Decke kuschle und ja, mir währenddessen die Zähne sauber schrubbe. Mit meiner Schallzahnbürste von Curaprox klappt das ganz wunderbar. In dem sie stoppt sagt sie mir, dass ich fertig bin und (leider) in den Tag starten muss. Dabei werden meine Zähne ganz nebenbei noch so glatt, wie nie zuvor. Und für alle die ein Buch gerne nach seinem Cover wählen: Dank elegantem Schwarz macht sich die Zahnbürste echt gut im Topshelf.

Denise Kühn, Online Editor