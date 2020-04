5 Brands, in denen Sport Mord, aber nachhaltig ist

Für Cool Cats in Radlerhosen: First Base

Hat jemand After-Pilates-Brunch gesagt? Oder nur Brunch? Wer gerne wie einer dieser überirdisch attraktiven Menschen vom Bondi Beach in Sydney auftauchen möchte, der erscheine in First Base. Was die inneren Werte angeht, wird Transparenz bei diesem Sportswear-Label grossgeschrieben: Die Stoffe bestehen aus 78 Prozent recycletem Nylon, produziert wird in China unter ethisch-fairen Bedingungen. Oberflächlich gesehen könnte man sich auch eine Bella Hadid oder Kendall Jenner in den Looks aus Down Under vorstellen: First Base serviert im Onlineshop scharfe Radlerhosen, gerippte Crop Tops, handgefärbte Oversize-Hemden, aber auch Selfcare-Knaller wie Mermaid Facial Oil und Yoni Eggs.

thisisfirstbase.com