Trick 1: Die Leggings mit Steg

Wir alle wissen inzwischen um die Leggings als das wohl perfekteste Kleidungsstück. Der Begriff «perfekt» ist dabei ebenso dehnbar wie der Hosenbund. Während sich Jeans und Stoffhosen ja meist kein Bein ausreissen, um obenrum ein bisschen nachzugeben, sind Leggings ein exzellenter Partner in Crime an exzessiven Gelagen. Und die werden trotz Kontaktbeschränkungen kommen. Warum gerade der Steg, ein kleiner Steigbügel am Hosensaum, zu einem höheren Level an Ernsthaftigkeit führt? Er macht den Fuss interessanter, hält die Hose im Schuh an Ort und Stelle, zurrt sie also schön stramm und zaubert ellenlange Beine. Das weiss die 1.63m kleine Schummelmaus Victoria mit ihrer Liebe für High Heels natürlich am besten.

Was man zu sexy Leggings mit Steg kombiniert, zeigen die Bildergalerien: Blazer, Wollmantel, Trenchcoats und grosse Strickpullover nehmen der Ex-Sportskanone die Gym-Optik. Hübsche Stilettos verleihen der Elastik Würze, aber auch flache Schuhe wie Loafer oder Sneaker paaren sich gerne mit dem Steigbügel-Detail. Na, dann: Hopp hopp, Galopp!