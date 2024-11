Komplimente zum Klicken

Wir machen uns klein, irrelevant und unbedeutend. Und das in einer Gesellschaft, in der es nur um Anerkennung geht. Es scheint, als wüssten wir nicht recht, was wir wollen. Ein Lob vom Chef oder der Chefin wünschen wir uns oft vergeblich sehnlichst, Likes jagen wir hinterher wie die Blöden. Und ein Like ist letzten Endes nichts mehr als ein unpersönliches «Gefällt mir», in deren Menge wir uns aber genüsslich suhlen. Stellt euch vor, die Community käme mit ihren echten Körpern auf euch zu und würde mit hörbarer Stimme «Schöner Glow», «Geiles Kleid» oder «Heisses Spiegelselfie» kommentieren – man würde es so sehr hassen, man könnte es niemals handlen. Denkt nur an all die Herzaugen- und Feuer-Emojis! Wie kämen die übersetzt ins Real Life daher …? Hilfe.