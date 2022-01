5 Brands, in denen Sport Mord, aber nachhaltig ist

Für French Girls: Ernest Leoty

Klar, den Französinnen fliegt alles zu: der Stil, die Attitude, der Körper. Mais non, auch diese elfengleichen Geschöpfe machen Sport – sehen dabei aber selbstredend fabelhaft aus. An der Barre-Stange und auf der Yoga-Matte stehen sie deshalb gern im Traditionsbrand Ernest Leoty, dessen Ästhetik im Paris des 19. Jahrhunderts wurzelt, als seine Korsetts als die begehrtesten und bequemsten der Stadt galten. Dieses Erbe sieht man den in Europa designten und gefertigten Entwürfen an: Spezialisten, die für die Kostüme des Ballettensembles der Pariser Oper oder das UK Olympic Cycling Team verantwortlich waren, tüfteln hier Seite an Seite. Und natürlich ist so manches Teil so schrecklich elegant, dass es auch ohne Schweiss ausgeführt werden möchte.

ernestleoty.com