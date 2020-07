Hailey, nicht alle bekommen am Strand reine Haut

Vorbereitung ist das A und O

Gibt es denn überhaupt eine Lösung oder haben die Betroffenen einfach Pech gehabt? Letzteres ist zum Glück nicht der Fall. Alle, die sich am Strand in Zukunft mit etwas anderem als ihrer Sommerakne beschäftigen wollen, haben die Möglichkeit, ihre Haut im Vorfeld mit Beta-Carotin(-Kapseln) auf die geballte Ladung Sonne vorzubereiten. Die Vorstufe vom Vitamin A hilft nämlich dabei, die hauteigene UV-Schutzfunktion zu stärken. Und umso stärker diese schon vor dem ersten Sonnenbaden ist, desto weniger können uns freie Radikalen am Ende etwas anhaben. Easy oder? Was ausserdem hilft, um den Körper langsam an die Sonne zu gewöhnen: In den ersten Tagen der Ferien nicht gleich von Auf- bis Untergang in der Sonne brutzeln.