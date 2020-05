Dieses gehypte Wundermittel kostet nur 7 Franken

Das blutrote Wundermittel kostet nur 7 Franken

Mit was genau uns die TikTokerin da so triggert, ist ein Peeling des kanadischen Überfliegerbrands The Ordinary. Mit einer Mischung aus 30 Prozent AHA (Früchtsäure) und zwei Prozent BHA (Salicylsäure) peelt das rote Wunder die oberste Hautschicht porentief rein und versorgt sie dabei mit genügend Feuchtigkeit. Das Schöne an The Ordinary: Trotz klinisch hergestellten Formeln, müssen wir für die effektive Skin Care kein Vermögen hinblättern. Um genau zu sein, müssen wir dafür einfach einmal auf einen Cappuccino bei der Kaffee-Kette unseres Vertrauens verzichten. Die gesparten 7 Franken investieren wir lieber in ein Mittel, das offensichtlich selbst schlimme Akne in die Flucht schlägt.