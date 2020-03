Simple Pimple Patches: Was genau können die Pflaster?

Bei euch stapeln sich Gels oder Cremes, die sich Spot Treatments schimpfen, und als Endgegner auf entzündete Beulen gepinselt werden? So ein Patch – getarnt als harmloser Sticker – ist die effektivere Vernichtungswaffe.

Die kleinen Pflaster werden im Optimalfall abends als Betthupferl auf die frisch gereinigte Haut geklebt und haben dann die ganze Nacht Zeit zu wirken – ohne zu verrutschen und so das Ziel zu verfehlen. Euer Kissen hat vermutlich kein Anti-Pickel-Treatment nötig.

Die Power-Patches sind mit entzündungshemmenden und antiseptischen Ingredienzien wie Salicylsäure oder Vitamin A angereichert, die einerseits Verhornungen und Hautschüppchen abpeelen, und andererseits tief in die Haut eindringen. Überschüssiger Talg kann damit easy aus den Poren abtransportiert werden und die nervigen, geschwollenen Rötungen beruhigen sich.

Die Pickel-Pflaster absorbieren zudem Flüssigkeiten wie Eiter und Öl aus der entzündeten Stelle und schützen sie gleichzeitig vor Bakterien, Schmutz und uns selbst: Rund 400 Mal am Tag können wir unterbewusst nicht die Finger vom Gesicht lassen. Wer sich also sicher sein will, dass Hautunreinheiten sterile Sperrzone bleiben, klebt sie besser ab.